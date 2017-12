Houston Rockets is het even kwijt

OKT LIVE: IJs niet heel snel, wat kan Koen Verweij?

15:10 Voor Sven Kramer is het een 'moetje', Ireen Wüst noemt het een 'verschrikking' en Jan Blokhuijsen verwacht een 'bloedbad'. Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat vanmiddag in Thialf begint, is onder de Nederlandse schaatstoppers allesbehalve populair. ,,Er is niet veel te winnen, wel heel veel te verliezen.'' Mis niets in ons liveblog! Vandaag de 1000 meter vrouwen en de 5000 meter mannen!