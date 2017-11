Houston Astros twijfelen nog over bezoek aan Trump

Het is in de Verenigde Staten gebruikelijk dat de landskampioen uit de verschillende sporten door de president onderscheiden worden. Bij de omstreden Trump is dat echter lang niet vanzelfsprekend. De New England Patriots (American football), Pittsburgh Penguins (ijshockey) en de Clemson Tigers (college football) gingen wél naar Washington, de Golden State Warriors (basketbal) deden dat níét.

,,We hebben net onze eerste titel in de geschiedenis gewonnen'', aldus manager A.J. Hinch, vlak voordat hij met zijn team gehuldigd werd in de eigen stad. ,,We leven in een van de meest verdeelde landen ter wereld, die verschillende landen op politiek gebied recht tegenover elkaar zet. Ik weet alleen nog niet of dit nu het beste podium is om een standpunt in te nemen of een statement te maken.''