Horrorscenario dreigt voor Bucks na nieuwe nederlaag in play-offs

Jimmy Butler bezorgde Heat de winst met twee rake vrije worpen. Hij miste vlak voor het klinken van de eindzoemer weliswaar de worp voor de winst, maar kreeg een herkansing vanaf de vrijeworplijn. De scheidsrechter had namelijk een fout gezien van Bucks-topschutter Giannis Antetokounmpo. Butler gooide de bal er twee keer kalm en welgemikt in. Goran Dragic was de topscorer voor Heat met 23 punten, Antetokounmpo noteerde er 29 voor de Bucks.

Houston Rockets won in de play-offs de beslissende wedstrijd in de best-of-seven tegen Oklahoma City Thunder met 104-102 en bracht de eindstand op 4-3. De ploeg van vedette James Harden kan zich opmaken voor een confrontatie met Los Angeles Lakers in de halve finales van de Western Conference.



Harden blonk tegen Thunder niet uit in scoren. Hij noteerde 'slechts' 17 punten, maar in verdedigend opzicht was hij wel belangrijk. In de slotseconden blokkeerde hij een worp van Luguentz Dort, waardoor de Rockets op minimale voorsprong bleven (103-102). Robert Covington benutte daarna nog een vrije worp. Covington was samen met Eric Gordon topscorer voor de ploeg uit Houston met 21 punten. Dort maakte er 30 voor Thunder.