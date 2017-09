Honkbaltalent uit Almere tekent profcontract bij Twins

De verwachting is dat de rechtshandige pitcher van hoofdklasser DSS zich eind maart 2018 in Fort Myers (Florida) mag melden voor zijn eerste trainingskamp bij de Amerikaanse proforganisatie.



Breek begon met honkballen bij Almere'90. Via de honkbalschool Scimitars en HCAW kwam hij terecht bij het Haarlemse DSS, waar hij op 16 april 2016 zijn debuut maakte in de hoofdklasse. Breek won met nationale jeugdteams diverse Europese titels. Hij kwam mede daardoor in beeld bij clubs uit de befaamde Major League.