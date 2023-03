Honkballers zetten ook Panama aan de kant bij World Baseball Classic

De honkballers nemen het in de poule verder op tegen gastland Taiwan en Italië. De nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.

De eerste editie vond plaats in 2006 en werd gewonnen door Japan. Dat land verdedigde zijn titel met succes in 2009. De Dominicaanse Republiek was de beste in 2013 en in 2017 zegevierde de Verenigde Staten. Oranje reikte bij de laatste twee edities tot de halve finales.