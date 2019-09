Honkballers verslaan gastland Duitsland op EK

Calten Daal was in de eerste inning goed voor de 1-0, na een honkslag van Sharlon Schoop. In de tweede inning maakte Duitsland gelijk. Vervolgens was Rafaela sterk in zijn slagbeurten in de tweede en vierde inning.



Twee homeruns zorgden voor twee punten en ook Hendrik Clementina kon daardoor tweemaal binnenlopen. Bij een 5-1-stand was het slotakkoord weer voor Rafaela die met een homerun in de achtste inning Clementina en Sicnarf Loopstok binnen liet lopen.