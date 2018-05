Honkballers Oranje excelleren in Major League

Bogaerts forceerde in de negende inning van de wedstrijd tegen Tampa Bay Rays de beslissing voor Boston Red Sox. De 25-jarige Arubaan sloeg eerst twee ploeggenoten binnen en bereikte vervolgens zelf ook de thuisplaat. De Red Sox wonnen daardoor met 4-1. Simmons sloeg de zege binnen voor Los Angeles Angels tegen Toronto Blue Jays. Bij een stand van 3-3 hielp de 28-jarige honkballer van Curaçao twee teamgenoten over de thuisplaat (5-3).



Profar won met Texas Rangers het spectaculaire duel met New York Yankees, de club van mede-international Mariekson 'Didi' Gregorius: 12-10. Gregorius opende de score met een homerun in de eerste inning, maar het was Profar die in de zesde inning de beslissende klap uitdeelde. Met alle honken bezet en een achterstand van 10-8 sloeg de 25-jarige Antilliaan de bal ver het veld in, goed voor drie punten én de winst.