Honkballers Japan verslaan titelverdediger VS en winnen World Baseball Classic

Boksster De Cler uitgescha­keld op WK na omstreden deelname en verbroken bondslid­maat­schap

Boksster Megan de Cler is in de tweede ronde van het WK in New Delhi uitgeschakeld. De 19-jarige boksster, die zonder toestemming van de Nederlandse boksbond NBB deelnam aan het toernooi, verloor in de klasse tot 63 kilogram van de als tweede geplaatste Mexicaanse Guadalupe Solis Acosta.