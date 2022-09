Honkballers HCAW na 24 jaar weer landskampioen

Max Draijer sloeg met een honkslag in de tweede inning het eerste punt binnen voor HCAW. Hij stelde Phildrick Llewellyn in staat over de thuisplaat te rennen. In de achtste inning volgde het tweede punt dankzij Jeandro Tromp.



Het is het derde landkampioenschap in de geschiedenis van HCAW, na eerdere titels in 1996 en 1998.