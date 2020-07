Honkbalclubs worstelen met coronavirus

Bij de Braves hebben Freddie Freeman, Touki Toussaint, Will Smith en Pete Kozma het virus onder de leden. Freeman en Kozma vertonen ook de symptomen van Covid-19, zoals koorts. Bij de Yankees hebben DJ LeMahieu en Luis Cessa positief getest. Alleen Cessa vertoont milde symptomen.



Het seizoen zou eigenlijk al in maart beginnen, maar moest worden uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Het is nu de bedoeling dat op 23 of 24 juli de eerste bal wordt gegooid in de Major League. Het wordt een kort seizoen waarin de clubs in de reguliere competitie slechts zestig wedstrijden spelen in plaats van 162.