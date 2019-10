Hoe verloopt het WK rugby? ‘Die vele rode kaarten zinnen me niet, zo gaat de lol eraf’

Tim VisserHet kaf is van het koren bij het WK rugby in Japan. Morgen en zondag vinden daar de kwartfinales plaats. Voldoet het WK aan de verwachtingen? Wat valt tegen? Wie verrast? Of is het toch weer een toernooi van de ‘usual suspects’? We belden met voormalig toprugbyer Tim Visser. The Dutch Legend is commentator bij Ziggo Sport. ,,Nieuw-Zeeland tegen Ierland had de finale moeten zijn.”

Volledig scherm Tim Visser tijdens een rugbyclinic in Apeldoorn afgelopen zondag. © Jos Mulder Heeft de groepsfase je nog een beetje kunnen verrassen?

,,Zeker! Voor toernooien als de Six Nations of het Rugby Championship is de voorbereiding normaliter een stuk korter dan voor een WK, een week of twee maximaal. Voor een WK hebben landen vaak wel een paar maanden. Dan zie je dat andere landen komen bovendrijven. Samoa en Japan waren echt sterk. Uruguay dat voor een stunt zorgt tegen Fiji, dat op zijn beurt weer bijna wint van Wales... Spektakel. Dat had ik nooit durven dromen. Japan dat bij de laatste acht staat. Het is echt een heel mooi toernooi, waar overigens alle grote landen gewoon in de kwartfinales staan. Behalve Schotland.”

Wat is je opgevallen in de groepsfase?

,,Het WK wordt ontsierd door ontzettend veel gele en rode kaarten. De internationale bond had al aangekondigd extra hard op te treden tegen hoge tackles. Nou, dat is gebeurd. De TMO, de Television Match Official, zeg maar de VAR, draait overuren. De helft van de wedstrijden ligt stil, dat neemt echt krankzinnige vormen aan. Ik denk nog steeds: zo lang er geen gemene intentie is voor een tackle is het géén rood. Geef dan geel. Dit zint me totaal niet. De TMO neemt nu werk van de scheidsrechter over, maar in het stadion en thuis voor de tv zit je dan alleen maar naar replay's te kijken van zogenaamde overtredingen. Het haalt alle energie uit een wedstrijd. Rugby is een entertainmentsport. Je moet publiek vermaken, maar op deze manier gaat de lol ervan af.”

Kwartfinales WK

Morgen

• 09.15 uur: Engeland - Australië

• 12.15 uur: Nieuw-Zeeland - Ierland



Zondag

• 09.15 uur: Wales - Frankrijk

• 12.15 uur: Japan - Zuid-Afrika

Alle wedstrijden zijn live bij Ziggo Sport

Het idee erachter was de veiligheid van de sport te waarborgen.

,,Dat snap ik ook, echt. Hoe sneller de sport is geworden de laatste jaren, hoe zwaarder de tackles, hoe vaker er hersenschuddingen plaatsvinden. Maar nu slaat het door. Het is met al die rode kaarten te ver gegaan.”

Volledig scherm Manu Tuilagi. © Getty Images Laten we de vier kwartfinales eens onder de loep nemen. Eerst Japan - Zuid-Afrika.

,,Japan is een verrassing. Het stuntte meteen tegen Ierland. En het mooie was: het bleek geen one-day-fly. Japan won namelijk ook van Schotland. Ze kunnen de beste landen van de wereld verslaan. Ik denk dat Zuid-Afrika het wel gaat redden, maar het dynamische, snelle spel van Japan ligt ze niet. Bovendien zal Zuid-Afrika echt de bibbers hebben. Door de huidige vorm van Japan én de sensationele nederlaag van Zuid-Afrika bij het vorige WK in 2015.”



Dan Engeland tegen Australië. Wat verwacht je daarvan?

,,Engeland speelt weer erg goed. Manu Tuilagi is in topvorm na twee jaar blessureleed. Engeland heeft ook geprofiteerd van die tyfoon in Japan (een aantal duels werd afgelast, red), waardoor ze net als Frankrijk een week extra vrij zijn geweest. Daardoor zet ik mijn geld op Engeland. Australië kwam met een grote vorm naar het WK, maar ze hebben het niet laten zien.”

En Wales tegen Frankrijk?

,,Weer een kraker. Wales heeft het best moeilijk gehad in de groepsfase, maar ik hou wel van hun houding. Nooit paniek, altijd rustig, geen lawaai. Ik schaarde ze met Ierland als de topfavorieten van het noordelijk halfrond. Wales is in tegenstelling tot de Fransen altijd wél consistent. Bij Frankrijk is het: of héél goed of héél slecht. Het wordt niettemin een heel spannende wedstrijd, waarin Wales nipt wint.”

Volledig scherm Iain Henderson (Ierland) vangt de bal tijdens het duel met Samoa. © AFP





En dan de absolute topwedstrijd, wereldkampioen Nieuw-Zeeland tegen Ierland.

,,Dat wordt een schitterende wedstrijd tussen twee potentiële winnaars. Dit had de finale moeten zijn. Maar door die uitglijder in de eerste groepswedstrijd van Ierland tegen Japan, eindigde Japan voor de Ieren in de poule. Gelukkig heeft Ierland zich daarna knap hersteld. Als er één land Nieuw-Zeeland kan verslaan, is het Ierland. Het kwam toch als nummer één van de wereld het WK binnen. Ierland is van alle landen het meest gewaagd aan de wereldkampioen, maar Nieuw-Zeeland gaat dit winnen. Het speelt op zo'n hoog niveau, zó dominant. Het is het enige team dat dit WK geen zwakte kent.”

Volledig scherm © Getty Images