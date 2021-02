Hoe Sloetjes van een angstig meisje een van 's werelds beste volleybalsters werd: ‘Het voelt af’

Door Lisette van der Geest



Precies een jaar geleden sprong Lonneke Sloetjes (30) voor het laatst in de lucht om keihard uit te halen. Niemand stond stil bij de sterspeelster die haar laatste kunstje vertoonde. Er was geen sentiment om het afscheid van een van de beste volleybalsters die Nederland ooit kende. Het was slechts een derby in Florence, tot de wedstrijd twaalf maanden later extra lading kreeg. ,,Eigenlijk”, zegt Sloetjes nu, nadat ze heeft besloten dat het haar laatste was ,,past het wel in mijn straatje dat het zo eindigde.”