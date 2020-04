Hoe mentale begeleiding sporters uit het zwarte gat helpt: ‘Stel nieuwe doelen’

Symptomen van depressie en angst nemen sinds de sport vanwege het coronavirus stilligt toe bij voetballers. Zo zijn bij de profs de aantallen verdubbeld. Het is een van de uitkomsten van een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam (UMC), dat samen met spelersvakbond FIFPro optrekt.



De bevindingen sluiten goed aan bij het voorbeeld dat manager Scott Parker van de Engelse club Fulham deze week gaf. De voormalige middenvelder zegt in The Times dat psychologen vooral de jongere spelers door de lockdown moeten helpen.



Alleen hoe werkt dat? En wat is er te doen aan symptomen van depressie en angst als niet alleen sport, maar alles in het leven even onzeker lijkt? Wat is nu de uitdaging bij het mentaal begeleiden van een sporter? We vroegen het twee Nederlandse sportpsychologen.



,,Trainers moeten eerst snappen dat voetballers over gevoelens moeten praten. Als ze zenuwachtig zijn, of zoals nu down zijn”, zegt Rico Schuijers. De sportpsycholoog houdt zich vooral met stressberoepen bezig. Hij begeleidt luchtverkeersleiders, maar ook musici en dus topsporters op het mentale vlak.