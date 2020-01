Hockeysters winnen ook tweede duel van China in Pro League

Oranje kwam in het eerste kwart een tikkeltje fortuinlijk op voorsprong, toen een voorzet van Laura Nunnink via de stick van een Chinese in het doel vloog. Marloes Keetels wist in het tweede kwart een min of meer mislukte strafcorner van Frédérique Matla alsnog te promoveren tot een doelpunt. Vlak voor rust deed China iets terug, maar in de tweede helft liep de ploeg van Annan weer weg bij het gastland door treffers van Lidewij Welten en Matla. Keepster Anne Veenendaal moest zo'n 5 minuten voor tijd nog een tegentreffer incasseren.



Na Ilse Kappelle debuteerde ook de 20-jarige aanvalster Pien Dicke van SCHC in Oranje. Over twee weken vervolgen de hockeysters de Pro League in en tegen de Verenigde Staten.