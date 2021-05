Hockeysters winnen in België laatste duel in Pro League bij rentree De Goede

Visser loopt twee maanden voor Spelen een hamstring­bles­su­re op

15 mei Atlete Nadine Visser heeft aan de Harry Schulting Games, afgelopen donderdag in Vught, een hamstringblessure overgehouden. De 26-jarige Visser, die over ruim twee maanden meedoet aan de Olympische Spelen, weet nog niet hoe lang ze uit de roulatie is.