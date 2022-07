Hockeysters pas over zes dagen in actie voor kwartfinale na zege op dappere WK-debutant

De Nederlandse hockeysters staan in de kwartfinales van het WK. Ze wonnen ook hun derde groepswedstrijd, al ging het moeizaam tegen WK-debutant Chili. Opnieuw waren veldgoals schaars, maar de treffer van Eva de Goede was wel wonderschoon: 3-1. De hockeysters komen pas over zes dagen weer in actie.

Slechts één keer eerder troffen Nederland en Chili elkaar. Bij de vorige ontmoeting tijdens de Hockey World League in 2013 won Oranje de halve finale met 10-0. Daar waren op papier ook de krachtsverhoudingen naar in het laatste groepsduel op dit WK, want Chili staat voor het eerst op een wereldkampioenschap en vijftiende op de wereldranglijst. Een hockeydwerg dus.

Maar de Chileense hockeysters zaten dit toernooi al vol verrassingen. Ze scoorden tegen Ierland voor het eerst op een WK en wonnen dat duel. Het ontroerde bondscoach Sergio Vigil tot tranen. Met een flinke dosis passie, zo liet Chili al zien, is veel mogelijk. ,,We wisten dat Chili met heel haar hart zou spelen en dat hebben ze ook weer gedaan”, concludeerde Renée van Laarhoven.

Al kostte de mentaliteit de ploeg ook veel kaarten. Het leverde aanvoerster Camila Caram zelfs een schorsing op vanwege ‘roekeloos fysiek contact tussen spelers tijdens de wedstrijd’. Zeventien speelsters kon bondscoach Vigil slechts gebruiken tegen Nederland. Enige vermoeidheid was niet terug te zien, de Chileense hockeysters bleven strijden tot het bittere eind.

Volledig scherm Lidewij Welten heeft Oranje op 1-0 gezet. © ANP

Opnieuw was het Wagener Stadion uitverkocht, maar echt warm kregen de fans het niet van het spel van Oranje. Er ging veel fout en grote kansen werden gemist. Het was lastig door de defensie van Chili te breken, merkte ook Van Laarhoven. ,,Het baltempo kon echt hoger, want zo krijgt iedereen ook wat meer ruimte. Wij zochten te vaak naar een nóg betere bal en zij zitten letterlijk met hun knieën op de grond om die bal tegen te houden.”

Het hele toernooi maakt Oranje de kansen lastig af (vijf veldgoals van de elf doelpunten in totaal). Dus moest het via de strafcorners komen. Vlak voor het einde van het eerste kwart opende Lidewij Welten de score via een strafcornerrebound: 1-0. In plaats van dat Oranje verder uitliep, kwam Chili terug.

Daar kwam wel het nodige fortuin bij kijken, want via een Nederlandse stick kreeg Francisca Tala de bal in de stick geschoven. Ze hoefde enkel de vrije hoek uit te kiezen voor Chili’s tweede WK-doelpunt ooit: 1-1. De bondscoach juichte alsof de buit al binnen was.

Dat was het niet, want Nederland scoorde nog via Yibbi Jansen (strafcorner) en Eva de Goede, die op wonderschone wijze de bal in de bovenhoek plaatste: 3-1. Duel gespeeld tegen de dappere Chilenen. De kwartfinales waren bereikt. ,,Het doel was om alle groepswedstrijden te winnen”, zei Van Laarhoven na afloop tegen Chili.

Volledig scherm Eva de Goede juicht na haar treffer tegen Chili. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Zes dagen geen wedstrijd, want de hockeysters spelen pas volgende week dinsdag 12 juli (19.30 uur) hun kwartfinale. Wat vond Van Laarhoven daarvan? ,,Interessant”, noemde ze de komende week. ,,Ik heb er eigenlijk nog geen ervaring mee. We blijven ons programma volgen, zullen keihard trainen om toch enigszins in het wedstrijdritme te blijven.”

En verder? Een teambuildingsactiviteit misschien? ,,Ik heb nog geen idee. We hebben natuurlijk ook vrije tijd, die we veel met elkaar zullen doorbrengen door samen ergens een koffietje te halen. En we gaan natuurlijk ook een balletje trappen.”

De tegenstander in de kwartfinale wordt zeer waarschijnlijk het België van bondscoach Raoul Ehren - nummer twee Australië heeft nog één duel te spelen en het puntenaantal is gelijk - of Chili, dat derde is geëindigd in de groep.

Welke tegenstander het wordt, dat maakte Van Laarhoven niet uit. ,,We moeten ons focussen op ons spel. Als wij de dingen goed doen die we moeten doen en ons aan het spelplan houden, dan maakt het mij eerlijk gezegd niet uit.