Hockeysters pakken eindwinst op vierlandentoernooi

Voor Nederland was het de tweede overwinning op Japan binnen 24 uur. In de groepsfase zegevierde de ploeg van bondscoach Alyson Annan op vrijdag met 4-1 over de nummer twaalf van de wereldranglijst. Oranje versloeg in Breda tevens Spanje (2-0) en China (7-0).

Nederland is in voorbereiding op het WK in Londen (21 juli - 5 augustus). Oranje verdedigt in de Engelse hoofdstad de titel. Annan maakt na het weekeinde haar WK-selectie van achttien speelsters bekend. In de aanloop naar het WK werkt Nederland nog een oefentoernooi in Duitsland af, met het gastland, Argentinië en Nieuw-Zeeland als tegenstanders (11-14 juli).