Hockeysters overtuigend naar finale Champions Trophy

Eerder deze week won de ploeg van Alyson Annan al van Japan, titelhouder Argentinië en Australië. Marijn Veen zette Oranje tegen Groot-Brittannië al in de derde minuut op voorsprong toen zij de bal via de kluts voor haar voeten kreeg. Na ruim een kwartier maakte Margot Zuidhof er - na een fraaie solo van Maartje Krekelaar - 2-0 van. Ginella Zerbo nam in de tweede helft de 3-0 voor haar rekening. Zuidhof bepaalde met haar tweede goal, na 46 minuten, de eindstand. Voor Zuidhof waren het pas haar eerste goals van het toernooi.

Nederland neemt het zondag in de finale op tegen Australië of China. Die landen speelden donderdag doelpuntloos gelijk tegen elkaar. Dinsdag werden de Australische hockeysters al met 3-0 verslagen door Oranje, zaterdag is gastland China de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. Australië heeft de beste papieren en het treft Japan, laatste in de poule.



Oranje heeft tijdens de laatste editie van de Champions Trophy al dertien keer gescoord en pas één goal geïncasseerd. Argentinië won het landentoernooi de laatste drie keer. De Argentijnse speelsters stellen tijdens deze editie teleur en wonnen voor het eerst. Tegen Japan werd het 4-0.