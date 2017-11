Hockeysters halvefinalist na zeventiende zege op rij

Lidewij Welten opende na enkele minuten spelen de score na een fraaie pass van Dirkse van den Heuvel. China miste daarna een grote kans op de gelijkmaker en dat was tevens één van de spaarzame momenten waarop Oranjes opponent gevaar kon stichten. Marloes Keetels verdubbelde vervolgens voor rust de score, waarna Caia van Maasakker na de pauze met een strafcorner het duel in het slot gooide. De laatste treffer kwam op naam van Frédérique Matla.



In de halve finale wacht zaterdag Zuid-Korea, dat in de groepsfase al met 3-0 werd verslagen. De Zuid-Koreanen zijn verrassend halvefinalist door Duitsland na shoot-outs te kloppen. De andere halve finale gaat tussen Engeland en gastland Nieuw-Zeeland, dat titelhouder Argentinië verraste.



Het gaat Oranje vooralsnog voor de wind in de Hockey World League. De ploeg van bondscoach Alyson Annan boekte drie overwinningen in de poulefase op Nieuw-Zeeland (4-0), de Verenigde Staten (2-0) en Zuid-Korea, waardoor ze groepswinnaar werd in poule A. Oranje kreeg zelfs nog geen tegendoelpunt te verwerken in de finaleronde van de Hockey World League.