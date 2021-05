Hockeysters Den Bosch één zege verwijderd van landstitel

Den Bosch en Amsterdam staan voor de 15de keer tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Twee jaar geleden waren de Amsterdamse vrouwen nog in twee wedstrijden te sterk voor de ploeg van Raoul Ehren. Dit seizoen wonnen de twee ploegen van elkaar in de competitie (Amsterdam was met 0-1 de sterkste in Den Bosch, Den Bosch won met 0-1 in Amsterdam) en schakelde Den Bosch Amsterdam na shoot-outs uit in de halve finale van de Euro Hockey League.