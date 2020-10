Hockeysters beginnen tweeluik tegen Groot-Brittannië met zege na shoot-outs

Het was de eerste wedstrijd in de Pro League voor Oranje sinds de wedstrijden tegen Argentinië in februari van dit jaar. De duels tegen Nieuw-Zeeland in maart werden vanwege de uitbraak van de coronapandemie uitgesteld. De ploeg van bondscoach Alyson Annan werd in de aanloop nog getroffen door mogelijk twee positieve testen, waardoor twee speelsters op het laatste moment moesten afhaken.



Voor Oranje scoorde Pien Dicke al in de eerste minuut. Ze werd met een diepe pass vooruitgestuurd en faalde niet oog in oog met Laura Unsworth. Het was haar eerste interlanddoelpunt en de 400e treffer onder Annan. Oranje liep niet verder uit, Kyra Fortuin kreeg voor de rust nog enkele kansen op een grotere voorsprong, maar kon het niet afmaken.