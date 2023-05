Hockeysters Amsterdam pakken vierde landstitel in clubgeschiedenis na zinderende finale tegen SCHC

In tegenstelling tot de finale van de play-offs domineerde SCHC dit seizoen de competitie en won het ook de Gold Cup (bekerfinale). In het nieuwe format was de finale van de play-offs niet best-of-3, maar slechts twee wedstrijden. De eerste ontmoeting afgelopen zaterdag eindigde in 2-2. Toen gaf Amsterdam tot twee keer toe een voorsprong weg. Aanvalster Fiona Morgenstern maakte beide doelpunten voor de thuisploeg. SCHC kwam via Mette Winter en strafcornerkanon Yibbi Jansen twee keer langszij.



In eigen huis was de ploeg van coach Lucas Judge absoluut niet van plan weer in de achtervolging te gaan. Nadat de blauwwitte rook was weggetrokken zorgde Laurien Leurink namelijk voor een bliksemstart door met de backhand na 49 seconden de thuisploeg op voorsprong te zetten na goed voorbereidend werk van captain Xan de Waard. Maar na 10 minuten dominant spel van SCHC kwam Amsterdam uit het niets op gelijke hoogte met een knappe slag uit de draai van Fay van der Elst.