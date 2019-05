Hockeysters Amsterdam op voorsprong in play-offs tegen Den Bosch

Frédérique Matla had Den Bosch in het derde kwart op voorsprong gebracht. Haar inzet werd van richting veranderd en belandde in het doel. Kitty van Male zorgde enkele minuten later voor de gelijkmaker uit een rebound. Het schot van Charlotte Verga werd nog gestopt, maar de inzet van Van Male was onhoudbaar.



In het vierde kwart kreeg Amsterdam een strafbal nadat Marijn Veen gehaakt werd. Het protest van Den Bosch werd afgewezen en De Goede faalde niet. Ze zette Amsterdam op 1-0 voorsprong in de play-offs.