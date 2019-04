Hockeysters Amsterdam en HC Den Bosch naar halve finale Europa Cup

Kooivech­ter geeft bloed mee aan vreemde: ‘Ik dacht dat ze een dopingcon­tro­leur was’

13:31 Dan Ige, een kooivechter in het UFC-kampioenschap, is ‘beroofd’ van zijn bloed, nadat hij dacht dat de vrouw een dopingcontroleur was. ,,Ik wil mijn bloed terug, want ik wil niet gekloond worden of op een plaats delict terecht komen.”