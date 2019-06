Hockeymannen verliezen in Eindhoven van Britten

De Nederlandse hockeyers hebben voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de Pro League. Oranje was in Eindhoven niet opgewassen tegen Groot-Brittannië, de nummer zeven van de wereldranglijst. De thuisploeg verloor met 3-1.

Het was voor het team van bondscoach Max Caldas de derde nederlaag in de achtste groepswedstrijd. Namens Nederland kwam alleen Mink van der Weerden tot scoren. Mirco Pruyser speelde in Eindhoven zijn honderdste interland.



Nederland speelt dinsdag eveneens in Eindhoven de volgende wedstrijd in de Pro League tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgen in juni nog vijf wedstrijden voor Oranje in de groepsfase van de nieuwe mondiale competitie. De eerste vier teams plaatsen zich voor de Grand Final eind deze maand in Amsterdam. Oranje is door de derde verliespartij nog lang niet zeker van deelname aan het eindtoernooi.

Will Calnan opende in de tiende minuut de score en Van der Weerden schoot een paar minuten later uit de eerste strafcorner de gelijkmaker op het scorebord (1-1). Het was zijn 99e treffer voor de nationale ploeg.

In het tweede kwart moest keeper Pirmin Blaak plaatsmaken voor Sam van der Ven. Beide ploegen misten een grote kans op de tweede treffer. Eerst faalde Christopher Griffiths van dichtbij, kort daarna schoot Bjorn Kellerman in riante positie over het Britse doel. Na de rust, met Blaak weer in het doel, lieten Jorrit Croon en Pruyser (paal) opnieuw grote kansen liggen.

De slordige afronding brak de Nederlandse ploeg op. Sam Ward scoorde in de slotfase van het derde kwart waarna Griffiths in het laatste kwart, met Van der Ven in de goal, het duel besliste: 1-3. Nederland zakte naar de vijfde plek, terwijl de Britse ploeg steeg naar de derde plaats op de ranglijst.