Hockeymannen plaatsen zich voor Olympische Spelen na ruime overwinning op Pakistan

Het was ondenkbaar en het gebeurde ook niet: de hockeyers zijn er volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio gewoon bij. Nederland liet zich niet voor de tweede keer in 24 uur tijd verrassen en versloeg Pakistan nu wel eenvoudig: 6-1.

Door Rik Spekenbrink

Lees ook Hockeyers beginnen slecht aan tweeluik met Pakistan om olympisch ticket Lees meer

De wederopstanding was knap, in die zin dat de druk er vol op stond voor het Nederlands hockeyelftal, vanmiddag in het opnieuw uitverkochte Wagenerstadion. Na de 4-4 van gisteren - ternauwernood werd een nederlaag afgewend – stond er veel op het spel in deel 2 van de qualifier. Niet alleen een olympisch ticket, ook interlandcarrières, prestige en geld, een bondscoachschap misschien wel. De druk stond er vol op, bij een nederlaag zou Nederland voor het eerst sinds 1936 ontbreken op de Spelen, twee zelfverkozen boycots buiten beschouwing gelaten.

Maar Oranje vertrouwde erop dat het goed zou komen, en dat kwam het ook. Vooral omdat de ploeg veel beter speelde dan een dag eerder. Nu was er wel felheid, werden duels wel gewonnen en waren er amper technische fouten. Pakistan daarentegen leek nog moe van het eerste duel. De passie was er nog wel, de nauwkeurigheid niet meer.

Vanaf de eerste minuut domineerde Nederland. Bjorn Kellerman opende de score, net als gisteren trof hij doel met een backhand. Even later klungelde Pakistan achterin en werd Thierry Brinkman in de cirkel op zijn stick geslagen: strafbal. Mink van der Weerden klaarde de klus. Vijf minuten later was de wedstrijd gevoelsmatig al beslist, toen Mirco Pruyser met zijn backhand voor 3-0 zorgde. Voor rust werd het ook nog 4-0 door een benutte corner van Van der Weerden.

EK

Nederland was veroordeeld tot het tweeluik nadat het deze zomer op het EK in België faliekant mis ging in de halve finale tegen Spanje (3-4). Alleen de winnaar van het toernooi verdiende een olympisch ticket. Door een merkwaardige regel van de internationale hockeyfederatie mochten de hoger geplaatste landen de twee olympische kwalificatiewedstrijden allebei thuis spelen. Dat voordeel benutte Nederland tegen de hockeygrootmacht van weleer. Pakistan, 25 jaar geleden voor het laatst wereldkampioen, is afgegleden naar de 17de plek op de wereldranglijst. Door een gebrek aan geld, organisatie en veiligheid werd dit kalenderjaar geen officiële wedstrijd gespeeld.

Eén keer kon de ploeg zaterdag stunten, gisteren was de pijp leeg. Nederland nam in de tweede helft geen gas terug. Terrance Pieters maakte er op fraaie wijze 5-0 van, Jip Janssen benutte een strafcorner voor de 6-0. Pas in het laatste kwart kreeg Oranje-goalie Maurits Visser wat te doen met een aantal strafcorners. Rizwan Ali wist er daar één van te benutten: 6-1.