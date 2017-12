Hockeymannen afgedroogd door België

NBA Fast Break: Warriors winnen maar verliezen Curry

9:14 Basketballer Stephen Curry heeft een enkelblessure opgelopen in het duel van Golden State Warriors met New Orleans Pelicans (125-115). De sterspeler van de kampioen verliet de sporthal op krukken en de vrees is dat hij enkele weken is uitgeschakeld. Curry liep de blessure op in de slotfase van het duel. Daarvoor maakte hij nog 31 punten.