Hockeyheksenketel in India: ‘Een stadion stil krijgen is ook leuk’

Door Rik Spekenbrink



Ze joelen, schreeuwen, dansen, hangen in de hekken, steken fakkels aan en zwaaien met Indiase vlaggen. Met hoeveel ze zijn? Officieel passen er 15.000 toeschouwers in het Kalinga Hockey Stadium. Maar hier doen ze niet zo moeilijk: als het moet, proppen ze er gewoon nog een paar duizend bij. Kaartjes beginnen bij 100 roepie, 1 euro 20. Tulbanden en gewaden geven de tribunes kleur. Buiten doen de verkopers van schmink, thee en toeters goede zaken.



Het zijn ongekende taferelen voor de 22 artiesten op het veld. Hockeypubliek is doorgaans keurig en kalm. Niet in India. Bij pak hem beet Frankrijk - China is het al feest, als India speelt wordt de tent afgebroken, bij wijze van spreken. ,,Daarom wilden we heel graag tegen India spelen in de kwartfinale’’, zegt aanvoerder Billy Bakker. ,,Dit wil je meegemaakt hebben. Als je deze hobbel overleeft, ben je op de goede weg voor de titel.’’