Hockeyers Oranje na zinderende shoot-outs tegen België naar EK-finale

Revanche bestaat niet, zegt de bondscoach altijd. Toch gingen de gedachten bij velen terug naar 2018, toen België de WK-finale in India besliste via de shoot-outs. Nu waren de rollen omgedraaid. Jeroen Hertzberger, Thijs van Dam en Jorrit Croon scoorden, tegenover alleen Felix Denayer bij de Belgen.



De winst op België was goed voor meer dan alleen een plek in de finale. Als regerend Europees en wereldkampioen en recentelijk nog winnaar van de Pro League groeiden de ‘Red Lions’ de afgelopen jaren uit tot de te kloppen in het mannenhockey. Juist in eigen huis, het Wagenerstadion was gevuld met 2700 fans, kon Nederland zich eigenlijk niet nog een nederlaag tegen de zuiderburen permitteren. Dan was de ploeg van bondscoach Max Caldas over een paar weken toch met een enigszins gebutst vertrouwen in het vliegtuig naar Tokio gestapt.