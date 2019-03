Hockeyers ook onderuit tegen Duitsland in Pro League

Het Nederlands mannenteam heeft in de FIH Pro League de tweede opeenvolgende nederlaag geïncasseerd. De hockeyploeg van bondscoach Max Caldas ging in Rotterdam met 0-1 onderuit tegen Duitsland. Oranje verloor eind vorige maand met 4-3 in en tegen Argentinië.

Met zes punten uit vijf duels, inclusief een bonuspunt dankzij een gewonnen shoot-out tegen Australië, kan Nederland vooralsnog geen hoofdrol vervullen in het nieuwe mondiale toernooi.

De krachtmeting met Duitsland was het eerste duel van de Pro League op Nederlandse bodem. Op 13 april speelt Oranje de eerstvolgende wedstrijd tegen Spanje, eveneens in Rotterdam. Na een volledige competitie van veertien ronden gaan de eerste vier van het klassement naar het eindtoernooi, dat eind juni in het Wagener-stadion in Amstelveen wordt afgewerkt.

Details

,,We hebben voldoende kansen gecreëerd, maar verliezen op details'', concludeerde Caldas bij Ziggo Sport. ,,Duitsland kwam tot scoren en wij niet. Maar ik kan hier wel mee leven gezien de manier waarop we hebben gespeeld. Ik maak me geen zorgen over het al dan niet halen van de Final Four. We zijn net begonnen, er komen nog negen wedstrijden.”

Oranje verloor vorig jaar december bij het WK in India met 4-1 van Duitsland in de groepsfase. Nederland haalde daarna alsnog de finale waarin België via shoot-outs te sterk was. Duitsland eindigde in Azië als vijfde.