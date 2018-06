Hockeyers onderuit tegen titelhouder Australië

WK in Londen Dirkse van den Heuvel: We zijn nog niet in topvorm

12:19 Over minder dan een maand beginnen de Nederlandse hockeysters in Londen als favoriet aan het toernooi om de wereldtitel. ,,Logisch, zo kijken de andere landen ook tegen ons aan. We zijn immers titelverdediger en de nummer één van de wereld'', zegt aanvoerster Carlien Dirkse van den Heuvel, die bij het WK haar tweehonderdste interland kan gaan afwerken.