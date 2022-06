Hockeyers in Pro League te sterk voor Argentinië

Bendsney­der pakt ook op Mugello punten in Moto2, Bagnaia wint voor eigen publiek in MotoGP

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft ook in de Grote Prijs van Italië punten gepakt in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde als elfde op het circuit van Mugello, goed voor 5 punten. Bendsneyder voerde zijn totaal dit seizoen daarmee op naar 41 punten. Hij staat in het WK-klassement op de twaalfde plek.

29 mei