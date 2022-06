Hockeyers Den Bosch ontsteken ‘coach-vlammetje’ bij Marc Lammers

,,Op clubniveau is er maar één club waar ik wil coachen en dat is Den Bosch. Ik heb erg veel vertrouwen in de huidige selectie die er staat en zie veel mogelijkheden om samen goed te presteren. Uiteraard kijk ik uit naar de verdere ontwikkeling van deze talentvolle ploeg”, zegt Lammers.

Voorzitter Rob Almering van HC Den Bosch is blij dat Lammers na lang praten zijn jawoord heeft gegeven. ,,Met Marc aan boord als hoofdcoach en assistent Simon van der Loo, hebben we de beschikking over de gewenste samenstelling van de staf die het maximale uit deze jonge talentvolle groep kan halen. Het feit dat we in staat zijn om de eerste keeper van het Duits nationale team aan te trekken, bijna alle topspelers kunnen behouden, laat zien dat we willen én kunnen investeren in de toekomst.”