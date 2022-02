Hockeyclub wil onderzoek naar manipulatie na veelbesproken zaalhockeywedstrijd

Hockeyclub Ring Pass Delft wil een onderzoek naar mogelijke manipulatie van de wedstrijd in de Hoofdklasse van de vrouwen in het zaalhockey tussen Bloemendaal en Laren. Die teams besloten zondag in de slotfase van de wedstrijd bij een stand van 4-3 de klok te laten aflopen zonder verder te spelen. Bloemendaal en Laren hadden bij deze stand genoeg om in de hoofdklasse te blijven, Ring Pass Delft degradeerde hierdoor.

Vanaf de tribunes in Den Haag zagen de hockeysters van Ring Pass verbouwereerd toe hoe de speelsters van Bloemendaal en Laren de laatste 1,5 minuut stil bleven staan op het veld, zonder de bal te beroeren. ,,Onsportief!”, werd vanuit het publiek geroepen.

,,Het onderzoek moet zich richten op de vraag of er sprake is geweest van manipulatie van de wedstrijd en er dus vooraf onderling afspraken zijn gemaakt over de uitslag”, schrijft het bestuur. ,,Er is in de media veel aandacht besteed aan de wijze waarop deze wedstrijd is verlopen. De frustraties bij ons team zijn dan ook zeer begrijpelijk.”

Het bestuur van de club uit Delft heeft de hockeybond KNHB verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de merkwaardige ontknoping van de nacompetitie. De club verwijst op haar site ook naar iets ,,wat er eerder in de competitie aan vooraf ging”. Het gaat daarbij vermoedelijk over een eerder degradatieduel tussen Bloemendaal en Laren met een verdachte uitslag.

De KNHB liet maandag weten de gang van zaken gedurende de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren te betreuren. De bond had ook contact gezocht met Ring Pass. ,,De historie heeft helaas uitgewezen - niet alleen in het hockey, maar ook in andere sporten - dat het heel moeilijk is om dit reglementair te voorkomen”, meldde de bond.

