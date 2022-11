Hockeybondscoach Delmée over keuze tussen ‘Jantje en Pietje’ voor WK: ‘Dan is coach zijn best vervelend’

Loran de Munck en Casimir Schmidt dwingen finale­plaats af bij WK turnen

Loran de Munck en Casimir Schmidt hebben zich bij de WK turnen in Liverpool verzekerd van een finaleplaats. De Munck, die in augustus EK-zilver greep op voltige, plaatste zich met 14.833 punten als vierde voor de voltigefinale. Rhys McClenaghan uit Ierland, die in 2019 brons won bij de WK, plaatste zich als eerste voor de eindstrijd.

