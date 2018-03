Hirscher en Shiffrin sluiten in stijl af op de wereldbeker

Skiër Marcel Hirscher heeft ook de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de reuzenslalom gewonnen. De Oostenrijker was al voor het finaleweekeinde zeker van de eindzege in het klassement op deze discipline. Ook de algemene wereldbeker was al voor hem gereserveerd.

In het Zweedse Are hield Hirscher de Noor Henrik Kristoffersen net achter zich. Het verschil was 0,23 seconde. De Fransman Victor Muffat-Jeandet werd derde. Het was de 58ste wereldbekerzege voor de Oostenrijker en de dertiende van dit seizoen. Op dat aantal kwamen alleen de legendes Hermann Maier en Ingemar Stenmark ooit uit. Er volgt zondag nog een slalom waarvoor Hirscher ook favoriet is.

,,We kunnen net zo goed over het weer praten, want dat is net zo ongrijpbaar als wat mij dit seizoen overkomt'', zei de Oostenrijker na zijn triomf. ,,Ik kan het zelf in ieder geval niet verklaren. Het is niet te geloven dat ik hun resultaat zelfs kan overtreffen.''

Shiffrin

Mikaela Shiffrin won bij de vrouwen de laatste slalom om de wereldbeker van het seizoen gewonnen. De Amerikaanse had zich eerder al verzekerd van de eindzege op de technische discipline, zoals ze ook al zeker was van de winst van de algemene wereldbeker.