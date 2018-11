Hirscher begint seizoen met zege op slalom

Hirscher (29) is zevenvoudig winnaar van het algemene wereldbekerklassement over alle disciplines samen en tweevoudig en regerend wereldkampioen op de slalom. Na de Winterspelen van Pyeongchang speculeerde hij over een mogelijk afscheid, maar in de zomer kwam het verlossende woord: Hirscher, zoon van een Nederlandse moeder, gaat nog even door.



De slalom in Levi was de eerste krachtmeting van het seizoen tussen 's werelds beste skiërs. Eind oktober stond in het Oostenrijkse Sölden een reuzenslalom op het programma, maar door het slechte weer werd die afgelast.