Hippische bond KNHS: Als je je niet kan voorbereiden, heeft het geen zin om te gaan

Volgens de hippische sportfederatie KNHS is een jaar uitstel van de Olympische Spelen van Tokio in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus de meest logische beslissing.

,,Laat ik voorop stellen dat wij de lijn van NOC*NSF volgen en samen optrekken”, zegt algemeen directeur Theo Fledderus. ,,Maar als ik reëel ben: we hebben geen idee wanneer we onze normale dingen weer kunnen gaan doen. Begin april gaat niet lukken, dat lijkt me wel zeker. Er zijn te veel onduidelijkheden.”

,,Wat we nu gezamenlijk doen, is het Internationaal Olympisch Comité vragen om een tijdspad”, vervolg Fledderus, voormalig directeur van NOC*NSF. ,,Wanneer wordt wat besloten. We willen duidelijkheid. Hoe gaat het met de selectieprocedure? Maar los daarvan, hebben we geen idee of we in augustus al weer kunnen sporten. Aanvankelijk zou het IOC dacht ik medio mei een beslissing nemen.” Inmiddels is bekend dat die beslissing eerder komt.

Een of twee maanden uitstel lijkt Fledderus vrijwel onmogelijk. ,,Dan staan er allerlei evenementen gepland die ook niet zo maar geschrapt kunnen worden. En hoe zit het met de beschikbaarheid van hotels? Wat vinden grote sponsoren in de Verenigde Staten ervan? Dat ook nog eens los van het feit dat er geen garantie is dat in september alles wereldwijd weer goed is. Ik verwacht dat de lijn van de UEFA bij het Europees kampioenschap voetbal wordt gevolgd en dat het uitstel voor een langere periode is, voor een jaar bijvoorbeeld. Misschien is dat ook wel het beste.”

De KNHS, die tien ruiters (en paarden) in drie disciplines (springen, dressuur, eventing) afvaardigt naar Tokio, heeft minder problemen de selectieprocedure af te handelen. Fledderus: ,,We zijn geplaatst, maar moeten alleen nog de individuele ruiters selecteren. Om dat te doen, heb je natuurlijk wel wedstrijden nodig. Bovendien, als je niet de gelegenheid hebt je goed voor te bereiden, heeft het geen zin om te gaan. Iedereen wil pieken in Tokio, maar dan moet het wel mogelijk zijn in topvorm te komen. En daar ziet het vooralsnog niet naar uit.”