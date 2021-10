Het vertrek van Dafne Schippers is niet alleen uit eigen beweging genomen: ‘Ze zit op een dood spoor’

Video AD-verslagge­ver Pim Bijl slaagt in Rotterdam in bizarre missie: 2.28,11

De Marathon Rotterdam beheerste de voorbije maanden het leven van AD-sportverslaggever Pim Bijl. Vandaag slaagde hij in een persoonlijke opdracht om onder de 2 uur en 30 minuten te finishen. De Rotterdammer kwam binnen in 2.28.11. Hier zijn verhaal over een lange voorbereiding vol toewijding.

24 oktober