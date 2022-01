Het schaken heeft zijn eigen rockster en de komende weken is hij in Nederland

Magnus Carlsen was model voor een spijkerbroekenmerk, hoorde in 2013 bij de 50 meest sexy mannen ter wereld en speelde een rol in de Simpsons. Maar belangrijker, hij is al jaren de wereldkampioen in zijn sport en vanaf vandaag te bewonderen in Wijk aan Zee.

Wie het lijstje zo naleest, ziet een veelzijdig man aan het werk: weinig mensen zullen het bovenstaande rocksterachtige bestaan toeschrijven aan een schaker. Toch is Carlsen nu al ruim acht jaar nagenoeg onverslaanbaar op het bord met de vierenzestig velden, ondanks al zijn andere avonturen daarbuiten. De Noor, die afgelopen jaar met succes voor de vijfde keer op rij met de wereldtitel aan de haal ging, geniet een zeker popsterrendom dat in de eenentwintigste-eeuwse schaakwereld ongekend is.

Volledig scherm De twee Nederlandse troeven op het Tata Steel schaaktoernooi, Jorden van Foreest (links) en Anish Giri, vorig jaar respectievelijk de nummers één en twee. © ANP

Waar vroegere schaakhelden als Bobby Fischer en de onlangs weer begonnen Garry Kasparov zich actief politiek betrokken wisten tijdens de Koude Oorlog (en daardoor wereldfaam vergaarden), is het nu aan eigentijdse helden als Carlsen en series als The Queen’s Gambit om het stijve imago van de schaaksport wat af te stoffen. Dat lukt aardig, blijkt uit de immer stijgende populariteitscijfers sinds de bekroonde Netflix-serie.

Ook Carlsen draagt zijn steentje bij aan de popularisering van de schaaksport, al is het maar door zelf overal op te duiken. Zo verrichtte hij na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2013 eenmalig de aftrap bij een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub, Real Madrid. Ook kreeg hij een rol aangeboden in de film Star Trek: Into Darkness. Hoewel hij zelf graag in de film had gespeeld, moest hij de rol uiteindelijk aan zich voorbij laten gaan: hij beschikte niet over de juiste werkvergunning.

Door de coronacrisis houden de meeste schaakclubs hun deuren gesloten. Het is nu vooral de online gemeenschap die de kar moet trekken, en professionals als Carlsen en co dus. Vanaf vandaag gaan veertien topspelers in Wijk Aan Zee de rest van de maand de strijd met elkaar aan op het Tata Steel schaaktoernooi, het Wimbledon van het schaken. De kersverse wereldkampioen is, zoals te doen gebruikelijk, van de partij. Hij gaat op voor zijn achtste titel. Ook Nederland is met de nummer zeven van de wereld, Anish Giri, en titelverdediger Jorden van Foreest sterk vertegenwoordigd.

Van Foreest veroverde vorig jaar zijn eerste titel door in een episch gevecht af te rekenen met Giri, een uniek Nederlands onderonsje. Toch is de verwachting dat dit jaar Carlsen de hoofdrol weer voor zich opeist. Een bijrol is de filmster van het schaken immers niet gepast.

De openingsceremonie van het Tata Steel schaaktoernooi is vandaag om 16.00 uur. Morgen om 14.00 uur worden de eersterondepartijen gespeeld.