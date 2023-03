Het nieuwe tovermiddel voor topsporters op weg naar goud? Bakpoeder!

IJshockey­er Ovetsjkin breekt een van de vele doelpunten­re­cords van legende Wayne Gretzky

De Russische ijshockeyer Aleksandr Ovetsjkin heeft één van de vele doelpuntenrecords van de legendarische Canadese ster Wayne Gretzky verbroken. Hij slaagde er als eerste speler in de geschiedenis van de NHL, de competitie voor Amerikaanse en Canadese profteams, in om dertien seizoenen lang minstens 40 doelpunten per seizoen te maken.