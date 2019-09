Het mooiste van KLM Open in beeld

Ondergedo­ken judoka Mollaei wil naar Spelen

12 september De Iraanse judoka Saeid Mollaei wil ondanks de problemen met de autoriteiten van zijn vaderland naar de Olympische Spelen van Tokio. De wereldkampioen in de klasse tot 81 kilogram van 2018 is na de WK in Tokio ondergedoken in Duitsland.