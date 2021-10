Herstelde LeBron James is meteen de man bij LA Lakers

Naomi Visser maakt indruk met vijfde plaats op WK: ‘Met dank aan Vincent Wevers’

Naomi Visser had er geen benul van dat ze zojuist de beste meerkampprestatie ooit had neergezet in de geschiedenis van de WK turnen. ,,Cool om te horen, dat wist ik niet. Ik voel me vereerd. Met deze vijfde plaats ben ik superblij.”

21 oktober