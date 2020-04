Herman Ram heeft nog veel vragen over virtueel dopingtesten

Door Nik Kok



Doping controleren in tijden van corona is nogal moeilijk. Want hoe moet er bijvoorbeeld voldaan worden aan de anderhalve meter afstand die in acht genomen moet worden? In de Verenigde Staten denken ze er iets op gevonden te hebben. Daar laat de USADA momenteel onderzoeken of het mogelijk is om de systematische dopingcontroles op afstand uit te laten voeren. ,,Absoluut interessant”, zegt Herman Ram, de voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit in een reactie. ,,Maar tegelijkertijd roept het heel wat vragen op. De privacy-gevoeligheid ervan is er één van. Maar ook: hoe zeker weten we of de samples die worden opgestuurd, ook echt de correcte samples zijn? En dan is er nog het juridische aspect. Is dit allemaal conform de regels die we in de wereld met elkaar hebben afgesproken of wijken we daar in deze uitzonderlijke omstandigheden iets van af?”