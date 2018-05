Herlings wint met groot machtsvertoon in Letland

De 23-jarige Brabander reed daarna onbedreigd op de overwinning af. Cairoli eindigde op gepaste afstand als tweede, Glenn Coldenhoff kwam als achtste over de finish. Later op zondag wordt de tweede manche verreden in Letland, waar Herlings vorig seizoen zijn eerste overwinning in de zwaarste klasse MXGP vierde.

De Nederlandse crosser moest de wereldtitel afgelopen jaar aan Cairoli laten, maar is de Italiaan dit seizoen meestal de baas. Herlings heeft in het WK nu 26 punten voorsprong op de negenvoudig wereldkampioen.