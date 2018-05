Herlings vergroot voorsprong met tweede plek in Rusland

'De val van Jelle heeft mij gretiger gemaakt'

13:25 BMX'er Niek Kimmann was de enige die het zware ongeluk van ploeggenoot Jelle van Gorkom zag gebeuren. Hij stond 9 januari op de startheuvel, drukte op verzoek de startknop in en droeg een paar maanden later zijn winst tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op aan zijn revaliderende teamgenoot. Dit weekeinde rijdt hij de wereldbekerwedstrijd op Papendal.