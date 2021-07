Herlings ontsnapt aan drama in Oss en voert huzarenstukje op

Jeffrey Herlings voegde in de openingsmanche van de MXGP in Oss een van de meest indrukwekkende zeges toe aan zijn lange erelijst. Er zal nog lang nagepraat worden over de rampspoed waaraan het KTM-kopstuk uit Oploo ontsnapte op De Witte Ruijsheuvel.

Direct na de start werd Herlings van achteren aangetikt door Ivo Monticelli. De Italiaan maakte een enorme duikvlucht vanaf een springbult en dreigde bovenop de nietsvermoedende Herlings te landen. De gevolgen zouden niet te overzien zijn geweest. Nu bleef het beperkt tot een soort schouderduw. De KTM-kopman bleef wonder boven wonder op de been en vervolgde de race alsnog er niets gebeurd was.

Strijdplan

De schrik zat er waarschijnlijk toch in, want Herlings, als derde vertrokken, leverde een plekje in. Vanaf de tweede rij bedacht hij een strijdplan om zich toch nog te mengen in de strijd om de podiumplaatsen met Glenn Coldenhoff, Romain Febvre en WK-leider Tim Gajser. Coldenhoff, tweede in de tijdtraining achter Herlings, pakte kopstart en de geboren Ossenaar leek voor 6000 toeschouwers in zijn thuis-grand prix lange tijd uit de klauwen van de concurrentie te blijven.

Volledig scherm Glenn Coldenhoff © MXGP

Febvre verloor kostbare tijd door een val. Maar het gevaar kwam voor Coldenhoff van verderop. In de tweede helft van de wedstrijd begon Herlings aan een imponerende opmars. Gajser en Febvre werden als pupillen voorbij gereden. Met nog één minuut op de klokken plus twee ronden pakte Herlings ook Coldenhoff bij de lurven.

Geen vreugdegebaar

Herlings had te veel last van zijn getorpedeerde linkerschouder om een vreugdegebaar te kunnen maken bij het passeren van de finish. De medische begeleiding van het KTM-fabrieksteam zal er nog werk aan hebben om het paradepaardje raceklaar te krijgen voor de tweede manche later op de middag. De concurrentie, met Coldenhoff, voorop, zal de GP-zege zeker niet cadeau doen.

Calvin Vlaanderen werd op de tiende plaats de derde Nederlander in de top 10. Brian Bogers werd als twaalfde afgevlagd.

Volledig scherm Roan van de Moosdijk © MXGP

Van de Moosdijk WK leider MX2

In de MX2-klasse verspeelde Roan van de Moosdijk al bij de start zijn goede uitgangspositie van de kwalificatie. Pas als tiende kwam hij uit het gedrang tevoorschijn. Het motorcrosstalent uit Eindhoven zou zich nog wel naar voren weten te knokken, maar verder dan de tweede plaats achter de ongenaakbare Belg Jago Geerts kwam hij niet. Van de Moosdijk werd nog in een binnenbocht gepasseerd door de Australiër Jed Beaton. Maar aan de finish bleek de derde plaats voldoende voor Van de Moosdijk om de leiding in de tussenstand van het WK over te nemen van Maxime Renaux. De Fransman kwam op De Witte Ruijsheuvel niet verder dan de negende plaats.

Kay de Wolf, die 's morgens in de tijdtraining zijn eerste poleposition gepakt had in een GP MX2, kwam in de eerste manche ten val. De belofte uit Eersel zat niet bij de pakken neer en baande zich nog een weg naar voren. Hij finishte als vijfde.