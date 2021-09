Herlings neemt op Sardinië leiding in WK

Jeffrey Herlings heeft met zijn derde zege op rij de leiding genomen in het WK-klassement van de MXGP. De 27-jarige Brabander was de beste in de Grote Prijs van Sardinië. Herlings won beide manches op het zandcircuit van Riola Sardo en pakte zo de volle 50 punten.

,,Dit was een perfect weekeinde”, zei Herlings. ,,Ik heb nu de rode plaat als leider in het kampioenschap, al betekent dat nu niets. Maar ik ben wel blij om ‘m te hebben.”

De Spanjaard Jorge Prado eindigde twee keer als tweede, de Fransman Romain Febvre werd in beide manches als derde afgevlagd. De Sloveen Tim Gajser beleefde een tegenvallende dag. De wereldkampioen van de afgelopen twee jaar in de MXGP reed slechts 15 punten bij elkaar en moest de eerste plaats in het WK daardoor afstaan aan Herlings, die nu 1 punt meer heeft. De verschillen in de top van het klassement zijn bijzonder klein. Febvre heeft 4 punten minder dan de Nederlander, Prado staat vierde op 12 punten.

Herlings moest in de tweede manche wel hard werken voor de winst. Prado reed lang op kop, maar in de slotfase van de race wist de Brabander hem voorbij te gaan. De twee motorcrossers raakten elkaar daarbij even. ,,Hij reed defensief en was moeilijk te passeren. Ik wist dat hij op het einde wat vermoeid zou raken. Toen kon ik hem voorbij rijden”, aldus Herlings, die afgelopen zomer vanwege een schouderbreuk de GP van Tsjechië miste.

Negenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli deed niet mee aan de GP op Sardinië. De 35-jarige Cairoli, die eerder in de week bekendmaakte na dit seizoen te stoppen, kwam in de kwalificatierace hard ten val. De Italiaan zag zijn achterstand op de nieuwe WK-leider Herlings oplopen tot 45 punten.

Brian Bogers werd zevende op Sardinië, Glenn Coldenhoff negende. In het WK-klassement neemt Coldenhoff de achtste plaats in, Bogers staat dertiende. Over twee weken is in Duitsland de volgende GP.