Herlings maakt jacht op Everts: ‘Ik pak het nu wat slimmer aan’

Cairoli en Everts zijn iconen in de motorcross. De Italiaan Cairoli heeft al negen wereldtitels op zijn palmares, de Belg Everts is recordhouder met tien titels. Daar verbleken de vier wereldtitels van Herlings enigszins bij. Hij was drie keer kampioen in de lichte klasse MX2 en won in 2018 als eerste Nederlander de wereldtitel in de koningsklasse MXGP.

,,Ik moet meer bekeken rijden", zegt Herlings. ,,Ik pak het wat slimmer aan. Vorige week bijvoorbeeld, tijdens de eerste race van het seizoen in Groot-Brittannië. De zon stond daar zo laag, dat ik gewoon slecht zag. Dan haal ik echt het gas eraf. Tot nog toe betaalt die aanpak zich goed uit, want na twee races heb ik al twee overwinningen en leid ik in het kampioenschap.'' Alles gaat beter dan vorig jaar, zegt de fabrieksrijder van KTM, die onlangs voor drie jaar bijtekende. ,,Maar ik weet ook dat het seizoen nog lang is. Ik wil vooral steady rijden en proberen het jaar zonder kleerscheuren door te komen. Dat is me nog geen seizoen gelukt. Het is ook wel prettig dat die druk eraf is van altijd maar moeten winnen.”

Zijn thuisrace in Valkenswaard wilde Herlings wel heel graag winnen. ,,Ik wist dat het de tweede manche moest gebeuren en ging er vol in. Het was zaak goed te starten en als eerste de bocht in te duiken. Dat lukte. Het is altijd fijn om mijn fans te plezieren, ook al levert een thuiszege niet meer punten op. Maar Valkenswaard is mijn thuis, ik kom hier al vanaf mijn zesde. Ik hoop volgend jaar voor de tien te gaan, maar dan moet de wedstrijd wel doorgaan.”



De cross in Valkenswaard is inmiddels een klassieker in het WK en het circuit houdt graag de komende jaren weer een grand prix. De gemeente kan dwarsliggen, want er wordt volop gesteggeld over de hinderwetvergunning.