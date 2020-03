Herlings laat zege in eerste manche in Valkenswaard aan Gajser

Wereldbe­ker super-G voor skiër Caviezel na afgelas­ting

11:54 De Zwitserse skiër Mauro Caviezel heeft zonder op de piste te komen de wereldbeker op de super-G veroverd. De wedstrijd in het Noorse Kvitfjell werd vandaag afgelast vanwege het slechte weer. Eerder was al bekend dat de wereldbekerfinales die over twee weken in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo zouden plaatsvinden vanwege het coronavirus niet doorgaan.